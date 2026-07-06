Треть брендов одежды с офлайн-магазинами оказались убыточны

Треть брендов одежды из масс-маркета, торгующих офлайн, в 2025 году стали убыточными. В премиальном сегменте ситуация еще хуже – убытки у 40% ритейлеров. В 2022 году убытки убыточными были в среднем 20% ритейлеров, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Fashion Consulting Group.

Эксперты полагают, что тренд на закрытие офлайн-точек торговли одеждой продолжится – покупатели продолжают все чаще выбирать маркетплейсы или заказы у тех же брендов. Ритейлеры вынуждены менять стратегии продаж и закрывать убыточные точки, писал ТАСС в мае этого года со ссылкой на данные аналитиков компании CORE.XP. В первом квартале 2026 года на магазины одежды и обуви пришлось почти 49% от всех закрытий в торговых центрах Москвы. Сильнее всего пострадали крупные игроки - доля освободившихся площадей выросла на 19%. Это означает, что бренды массово отказываются именно от больших помещений, которые раньше занимали центральные места в моллах.