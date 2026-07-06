Макет поезда для ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" представили на "Иннопроме" в Екатеринбурге

Компания "Уральские локомотивы" представила макет российского высокоскоростного электропоезда, на 100% состоящего из отечественных комплектующих. Увидеть его можно на международной выставке "Иннопром", которая проходит с 6 по 9 июля в Екатеринбурге.

Запустить производство составов планируется к 2027 году, а к 2028 году электропоезд будет сертифицирован. Курсировать он будет по высокоскоростной магистрали "Москва – Санкт-Петербург", запуск которой планируется на апрель 2028 года.

Поезд способен вместить 445 пассажиров, имеет несколько классов комфорта, мощность электровоза - 10 МВТ, а максимальная скорость, которую он сможет развивать, будет достигать 400 км/ч. Несмотря на то, что на макете представлены только три вагона, реальный электропоезд предполагает компоновку из восьми вагонов.

В компании также готовятся обеспечивать составами планируемые маршруты ВСМ "Москва – Екатеринбург", "Москва – Адлер" и "Москва – Минск".