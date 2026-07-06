Нейросети ускорят мобильный интернет в России на 30%

Минцифры планирует массово внедрить искусственный интеллект в работу российских операторов связи. Ведомство включило эти меры в проект Стратегии развития отрасли до 2035 года. Новые алгоритмы позволят создать платформы, которые будут автоматически распределять радиочастоты и предсказывать нагрузку на вышки, пишут "Известия".

Первые тесты подтвердили пользу нейросетей: пропускная способность сетей выросла на 20-30%, а задержки сигнала сократились вдвое. Эти показатели критически важны для запуска стандарта 5G. Помимо скорости, ИИ помогает блокировать мошенников, отражать кибератаки и экономить электроэнергию. Даже в текущих сетях LTE система мгновенно переводит трафик на свободные каналы, спасая от перегрузок.

Крупные операторы уже используют умные технологии. МТС с помощью ИИ находит и исправляет неполадки до того, как их заметит абонент. Т2 внедрила систему, которая настраивает базовые станции без участия инженеров. "Билайн" запустил "ИИ-инженера" для быстрого разбора аварий, а "Мегафон" доверяет нейросетям управление сложными процессами в реальном времени.

Эксперты отмечают, что ИИ использует модели прогнозирования трафика, которые сокращают время устранения сбоев с часов до минут. Специалисты уверены: хотя нейросети заметно улучшат текущий 4G, главный скачок скорости произойдет именно с запуском 5G.

Рранее сообщалось, что РЖД обеспечит пассажиров "Сапсанов" и "Ласточек" стабильным скоростным интернетом с помощью спутниковой связи: испытания системы начнутся уже в этом году и продлятся до конца 2027 года. Сначала инженеры настроят качественную сеть в "Сапсанах", а затем установят специальные терминалы на региональных "Ласточках", чтобы люди могли свободно пользоваться онлайн-сервисами на протяжении всего пути даже при высокой скорости движения.