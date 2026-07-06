Юран рассказал, кого видит капитаном "Урала" в новом сезоне

Новый главный тренер ФК "Урал" Сергей Юран рассказал, кто из игроков может быть капитаном команды в новом сезоне.

В минувшие выходные уральцы сыграли вничью в товарищеском матче с "Челябинском" (1:1). Команду из Екатеринбурга вывел на поле в качестве капитана новичок клуба Хорен Байрамян.

Как заявил Юран после игры, в обойме капитанов на данный момент значатся голкипер Александр Селихов и полузащитник Фаниль Сунгатулин.

"Она [капитанская повязка] должна быть у лидера, у опытного игрока! Не исключено, что на матче с "Торпедо" она будет у кого-то другого, но сегодня капитаном на поле был Хорен", - цитирует Юрана пресс-служба "Урала".

Напомним, сезон-2026/27 команда откроет 13 июля домашним матчем против московского "Торпедо". Встреча на "Екатеринбург Арене" начнется в 19:00 по местному времени.