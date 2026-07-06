Туск призвал не обещать новую помощь Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польскую делегацию на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля не торопиться обещать новую поддержку Украины. Если Польша становится единственной страной, которая проявляет эту "добрую волю", то дальше так продолжаться не может, сказал он.

Туск поручил представить позицию правительства по этому вопросу президенту Каролю Навроцкому, который будет на саммите НАТО.

Призыв Туска отчасти вызван напряженностью, которая возникла с Украиной после прославления бандеровцев. Он сказал, что ее на ровном месте спровоцировала Украина. А Зеленский должен найти способ снизить напряженность. И самой глупой идеей с его стороны было бы, напротив, нагнетать ее.

"Никто не будет нами помыкать. Это вообще не обсуждается", — подчеркнул Туск.

Он является либеральным премьером, но в силу общественного мнения в Польше занял позицию умеренного осуждения действий киевского режима, хотя поначалу эту тему не затрагивал. Сейчас Варшава ждет от Украины первого шага назад после решения Зеленского присвоить одной из частей ВСУ имя "героев УПА*", которые массово уничтожали поляков, отметил Туск. Фактически Варшава дает понять, что свое решение Зеленский должен отменить для нормализации отношений с Польшей.

* запрещенная в РФ террористическая организация

