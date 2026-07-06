В Новосибирской области чиновников призвали ограничить поездки на служебных авто

Глава Новосибирской области Андрей Травников посоветовал своим коллегам-чиновникам начать экономить топливо при поездках на служебном транспорте.

На оперативном совещании, посвященном ситуации с обеспечением топливом (ситуация в регионе остается напряженной) глава области призвал к разумному сокращению поездок.

"Не в ущерб текущей деятельности, не ущерб жизнедеятельности и качеству оказания государственных и муниципальных услуг гражданам, но там, где можно сэкономить, это нужно сделать. Нужно поменьше организовывать общих выездных совещаний и командировок с длительными поездками. Если планируются массовые мероприятия с большим привлечением транспорта, с транспортным обслуживанием, подумать, может быть, какие-то из них разумно перевести на более удобные даты", - сказал Травников.