70-ый Южноуральский Сабантуй в Год единства народов России собрал более 70 тысяч участников

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в областном национально-культурном празднике «Сабантуй» — традиционном торжестве, посвященном окончанию весенних полевых работ и символизирующем единство народов Южного Урала. Праздник прошел в Аргаяшском муниципальном округе.

«Дорогие друзья, от всей души хочу поприветствовать вас на юбилейном 70-м областном Сабантуе Челябинской области! Конечно, традиции этого праздника уходят вглубь веков. Хотел бы выразить слова благодарности всем, кто находится сегодня здесь, на гостеприимной Аргаяшской земле. Сюда приехали гости со всех уголков Челябинской области и отдельные слова благодарности нашим друзьям, нашим родственникам из Татарстана и Башкортостана. Праздник Сабантуй начинался как день плуга, когда отмечали завершение посевной, но сегодня это праздник, который объединяет нас всех, и не только в масштабах нашей области», — сказал губернатор Челябинской области.

Особо символично, что Год единства народов России южноуральский Сабантуй стал юбилейным, 70-м по счету.

«Мы рассматриваем этот год как еще одну возможность продемонстрировать богатое культурное наследие, веками накопленное каждым народом, проживающим на территории Южного Урала. Только вместе мы сможем сохранить и укрепить наше многонациональное единство, развить взаимное уважение и создать уникальные культурные события», – так оценивал мероприятие в ходе его подготовки министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В рамках проведения празднования в деревне Норкино вокруг концертной площадки развернулись торговые и ремесленные ряды, национальные подворья, спортивные и детские зоны, выставки мастеров и ярмарка. Гостей порадовали традиционные угощения и творческие выступления.

«На нашей Сабантуйной ярмарке в Городке юрт можно приобрести у мастеров уникальные изделия ручной работы: национальные костюмы, яркие традиционные элементы и украшения», — поясняла директор Дома дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус.

Глава региона также посетил детский праздник, проходящий в рамках областного Сабантуя, ознакомился с зоной национальной борьбы «Корэш», с работой интерактивных и ремесленных площадок. Встретился с победительницей первенства мира и первенства России по борьбе на поясах Софьей Романцовой и ее тренером Александром Аккуиным.

Алексей Текслер осмотрел юрты и подворья Конгресса татар Челябинской области, Мамадышского района Республики Татарстан, Ашинского, Аргаяшского, Красноармейского и Верхнеуральского муниципальных округов, а также площадку «Башкирского курултая».

На праздничной площадке можно было ознакомиться с казахской и башкирской юртами, в которых были представлены народные традиции, быт и ремесла народов. 18 интерактивных юрт и подворий представили культуру Челябинской области. Состоялись традиционные национальные игры и состязания, включая конные скачки.

Поскольку накануне в Троицке прошли юбилейные пятнадцатые «Расулевские чтения», посвященные единству традиционных ценностей народов России, то многие участники форума смогли также посетить праздничные мероприятия уже на аргаяшской земле.

«Сегодня Сабантуй проводится везде в стране, и это здорово, потому что когда мы вместе, когда мы все как одна семья, как говорили наши предки, мы едины, мы непобедимы. Я хотел бы сказать слова благодарности нашим воинам, которые сегодня защищают нашу землю. Мы знаем, мы уверены, как всегда, наша страна победит. Сегодня, здесь, на Сабантуе, в Год единства народов России, мы показываем, что мы все вместе. Мы одна большая страна, мы одна большая семья», — подчеркнул Алексей Текслер.