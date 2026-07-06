В России не хватает 86 тысяч медиков

В России не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысячи специалистов среднего медперсонала – это данные Минздрава РФ. При этом с начала года число открытых вакансий в медицинской отрасли сократилось на 14%, а число резюме выросло сразу на 21% (данные исследования компании "Ингосстрах", сети клиник "Будь Здоров" и портала SuperJob). Эксперты объясняют это явление тем, что резюме размещают не безработные медики, а те, кто уже трудоустроен, но хотел бы устроиться на работу с лучшими зарплатой и условиями.

По наблюдениям самих медиков, сейчас наиболее загружены терапевты, неврологи, хирурги и УЗИсты, чрезвычайно востребованы процедурные медсестры и ассистенты зубных врачей. Многие врачи работают по совместительству в нескольких местах.

Максимальное количество вакансий для медиков сейчас открыто в Москве, Петербурге, Свердловской области, Краснодарском крае и Татарстане, пишут "Известия".