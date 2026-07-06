06 Июля 2026
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Происшествия Севастополь
Фото: Накануне.RU

Севастополь остался без света из-за удара по энергосетям

Атака на энергетические объекты за пределами Севастополя лишила город электричества. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об этом в своем официальном канале. Из-за повреждений инфраструктуры в регионе начал действовать особый режим. Власти оперативно подключили социальные учреждения к резервным источникам питания, чтобы сохранить их работу.

Отключение тока напрямую повлияло на жизнь горожан. Утром на линии не вышли троллейбусы, поэтому жителям пришлось менять привычные маршруты. Сейчас аварийные бригады чинят поврежденные участки и пытаются быстрее вернуть свет в жилые дома. Специалисты делают все необходимое для восстановления нормальной жизни города.

Российские войска отвечают на подобные действия точечными ударами. Армия использует ракеты морского, воздушного и наземного базирования, а также беспилотные аппараты. Военные выбирают в качестве целей только оборонные предприятия и армейские объекты, которые обеспечивают нужды военно-промышленного комплекса противника.

Ночью российские системы ПВО уничтожили 519 украинских беспилотников над 22 регионами страны, включая Подмосковье, Крым и Краснодарский край. В Калужской области военные сбили 16 дронов в нескольких районах и под Обнинском, однако из-за падения обломков на одном из местных промышленных предприятий вспыхнул пожар. 

Теги: севастополь, энергосети, дрон


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