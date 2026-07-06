Словакия призвала Киев понять, что без мира с Россией в ЕС не пустят

Для вступления Украины в ЕС "абсолютным" условием является достижение прочного мира с Россией. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо. По его словам, всем очевидно, что "никто не примет вступление страны в ЕС, пока она вовлечена в военный конфликт".

Другой проблемой будет огромное количество вооруженных людей, которое вызовет рост преступности. Словакию беспокоит соседство с такой страной, напомнил Фицо.

Также Украина не должна иметь никаких преимуществ перед странами Западных Балкан в процессе евроинтеграции, которые годами ждут вступления в ЕС, но их до сих пор не приняли и неизвестно, когда примут. У Украины впереди очень долгий путь.

С Фицо полностью согласен президент Словакии Петер Пеллегрини. Без мира стране нечего и проситься в ЕС.

Вступление в ЕС является очень дальней перспективой для Украины, признают европолитики. Украине могут дать лишь статус "ассоциированного члена", то есть символического членства без права голоса, которое предложил немецкий канцлер Фридрих Мерц.