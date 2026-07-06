«Расулевские чтения» в 2026 году стали площадкой диалога о главных ценностях и непреходящей значимости единства общества

В Троицке прошла VII Международная и XV Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России».

В рамках этого масштабного традиционного мероприятия Челябинской области состоялось пленарное заседание, в котором приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат-хаджи-хазрат Таджуддин, митрополит Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа Высокопреосвященнейший Викентий, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ, командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов, профессор Амманского международного университета исламских наук в Иордании, шейх Аль-Саади Абдульраззак Абдульрахман, советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Абдулгамид Булатов, директор Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Михаил Грязнов, главный муфтий Уральского региона Ринат-хаджи-хазрат Раев, доктор Международной исламской академии Узбекистана Хасанхон Абдумажитов.

Обращаясь к участникам и гостям представительного форума, глава региона отметил, что Южный Урал вновь стал площадкой для важного международного диалога, объединяющего представителей традиционных религиозных конфессий, ученых, экспертов, общественных деятелей и органы власти.

«Тема форума – «Единство традиционных ценностей народов России» – очень символична. 2026 год по Указу Президента Владимира Путина объявлен Годом единства народов России. Это важное напоминание о том, что величие и сила нашей страны формируются благодаря вкладу каждого народа и нашему общему историческому пути. Именно единство помогало нам преодолевать самые тяжелые испытания и добиваться великих побед», – подчеркнул Алексей Текслер.

Выступая на пленарном заседании председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат-хаджи-хазрат Таджуддин также говорил о необходимости единства нашего общества.

«Бог один, и Родина одна, а Родина — это огромнейший дар, который дал нам Всевышний, Господь. Единство нужно нам для того, чтобы были мир и спокойствие», — сказал Талгат-хаджи-хазрат Таджуддин.

Губернатор отметил, что за годы проведения конференция стала одним из ключевых гуманитарных и общественных событий региона, известным далеко за пределами Южного Урала.

«Уже 15 лет на площадке «Расулевских чтений» продолжается большой разговор о главных ценностях – о нравственных идеалах, справедливости и гуманизме, служении Отечеству, об ответственности за его судьбу», – отметил глава региона.

Алексей Текслер также отметил решение Верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата-хаджи-хазрата Таджуддина присвоить строящейся соборной мечети в Челябинске имя муфтия Габдрахмана Расулева. Это особенно важно, поскольку в годы Великой Отечественной войны Габдрахман Расулев призвал мусульман встать на защиту Родины и объединил людей в помощи фронту.

Символично, что тема преемственности духовных традиций и единства была ключевой и в ходе состоявшегося накануне в Миассе открытия новой мечети с участием Верховного муфтия Талгата-хаджи-хазрата Таджуддина и митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия.

В ходе церемонии открытия форума участники почтили память уроженца Троицка, участника специальной военной операции Замира Мурзабаева.

Алексей Текслер совместно с заместителем начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, командиром отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудиновым передал семье героя орден Мужества, которым он был награжден посмертно.

Апти Алаудинов, выступая на площадке форума, отметил символичность проведения форума в Год единства народов России: «Данное мероприятие как нельзя лучше вписывается в повестку, которая предложена Верховным Главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. Россия последнее десятилетие находилась под постоянным давлением наших врагов. И мы выстояли. Россия – это тот остров, на котором до сих пор сохраняются традиционные ценности».

Шейх Абдульраззак Абдульрахман Аль-Саади, профессор Амманского международного университета исламских наук из Иордании, потомок Пророка Мухаммада в 42-м поколении выразил признательность семьям погибших защитников Отечества, подчеркнув величие их подвига.

«Я хотел бы выразить признательность и ту великую честь, которая была дарована каждому дому, каждой семье, которая потеряла мученика, павшего на боях сражений, защищая Родину», - сказал шейх.

Всего в этом году в мероприятиях конференции участвовали представители 23 стран и 15 субъектов России. В программе помимо пленарного заседания, также были тематические секции, посвященные вопросам единства традиционных ценностей, межрелигиозного и межэтнического диалога, исторического просвещения, духовного наследия Зайнуллы Расулева, а также молодежной повестке.

Неотъемлемой частью конференции остается участие возрожденного после столетнего перерыва троицкого медресе «Расулия». Сегодня это единственная на Урале образовательная площадка, где готовят имамов и преподавателей арабского языка.

Алексей Текслер особо отметил патриотическую позицию преподавателей и студентов медресе, многие из которых принимают участие в специальной военной операции. Для поддержки российских военнослужащих в «Расулии» была создана специальная программа «Полковой священнослужитель». На сегодняшний день ее успешно освоил 21 имам.

В рамках пленарного заседания состоялось вручение дипломов выпускникам медресе «Расулия». Алексей Текслер вручил дипломы 36 выпускникам, получившим квалификацию имам-хатыба, а Верховный муфтий России Талгат-хаджи-хазрат Таджуддин – знаки выпускника.

Кроме того, на церемонии были отмечены общественные и религиозные деятели, а также участники специальной военной операции. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при прохождении службы в зоне специальной военной операции, Руслан Ибрагимов награжден знаком отличия Челябинской области «За смелость и отвагу».

Дополним, что перед началом пленарного заседания глава региона вместе с гостями осмотрел выставку «15 лет «Расулевским чтениям», посвященную истории форума. Экспозиция объединила материалы о ключевых событиях конференции за все годы ее проведения.