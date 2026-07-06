Росавиация закрыла аэропорт Екатеринбурга в первый день "Иннопрома"

Росавиация ввела ограничения в работе аэропорта Кольцово. В Свердловской области действует режим беспилотной опасности.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Добавим, что закрыты аэропорты Перми и Оренбурга, режим беспилотной опасности также действует в Пермском крае, Челябинской и Курганской областях.

Напомним, что сегодня стартует работа выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. На полях форума ожидается встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.