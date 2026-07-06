Белоруссия впервые закупила уральское мороженое

В 2026 году Белоруссия впервые закупила три тонны мороженого, произведенного на Урале. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"Экспортные поставки мороженого за шесть месяцев 2026 года значительно выросли. Если в прошлом году за рубеж отправили 385 тонн, то в этом – почти 680, что на 76% больше", - отметил начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев.

По данным ведомства, основным потребителем холодного лакомства остается Казахстан, куда отправляют 99% всех экспортных поставок.

Ранее сообщалось, что на Урале нарастили поставки шоколадных конфет и сладостей в Китай.