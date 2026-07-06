Вице-президент США призвал Украину уйти в оборону и не наступать

В администрации президента США Дональда Трампа считают, что Украина должна уйти в оборону и не пытаться наступать. Это в ее же интересах. Об этом в интервью The Times заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Он отметил, что, пока США ведут переговоры, ВСУ "должны максимально перейти в оборону". Потому что в 2023 году у Киева уже был опыт большого наступления, которое долго готовилось, но оказалось неудачным. И практически весь западный мир, включая тогдашнего президента США Джо Байдена, подталкивал Киев к этому, надеясь выбить Россию из ряда регионов и нанести ей чувствительное поражение. Но это вылилось в "стратегическую и тактическую катастрофу", считает Вэнс. Вероятно, в Вашингтоне считают, что в обороне ВСУ смогут удерживать территории дольше. Об этом писали западные СМИ.

Накануне бывший советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что положение ВСУ в Донбассе ухудшается. Перед ВС РФ осталась последняя серьезная линия обороны из городов-крепостей Краматорска, Славянска и Дружковки, за которой нет мощных укреплений.

На днях российской армией была полностью освобождена Константиновка - самый большой город Донбасса, освобожденный после Мариуполя.

"Это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ, удерживающих пока славянско-краматорско-константиновский укрепрайон", — сказал президент РФ Владимир Путин.