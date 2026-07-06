Трамп планирует встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре

Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа пройдет на полях предстоящего саммита НАТО в Анкаре 8 июля. Эту информацию подтвердил Белый дом, пишет РИА Новости.

Трамп прибудет в Турцию 7 июля. Встреча с Зеленским должна пройти в среду в 14:30. Разговор рассчитан на один час.

На фоне этой информации источник Reuters сообщил, что Трамп намерен связаться с российским лидером Владимиром Путиным после встречи с Зеленским.

Напомним, 5 июля Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор. Он состоялся по инициативе Вашингтона. Путин подчеркнул, что Москва считает предпочтительным политико-дипломатическое урегулирование конфликта, но с учетом принципиальных российских подходов.