В Магаданской области на сплаве пропала группа из пяти туристов

В Магаданской области ищут группу из пяти пропавших туристов. Они ушли на сплав по рекам Иганджа и Армань, но в назначенное время на финиш маршрута туристы не вышли, сообщили в МЧС.

На место предполагаемого исчезновения группы направили поисково-спасательный отряд, который будет разыскивать людей в том числе с помощью дрона. Также из Хабаровского АСЦ вылетает вертолет Ми-8.

Сезон сплавов на реке Армань в Магаданской области длится в среднем с июля по сентябрь. В среднем течении реки много перекатов и прижимов. В долине реки летом часто стоят густые туманы, а по берегам водятся медведи.