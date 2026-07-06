Беспилотник для обеспечения безопасности промобъектов представили на "Иннопроме"

На Международной промышленной выставке "Иннопром-2026" в Екатеринбурге представлен инновационный высокоскоростной беспилотник "Дельта-Т-М" для экстренного мониторинга и обеспечения безопасности промышленных объектов. Об этом сообщил разработчик - Центр автономных роботизированных систем АО "ЦАРС", резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва".



"Дельта-Т-М" производится серийно и предназначена для охраны крупных промышленных предприятий, горно-обогатительных комбинатов (ГОК), объектов нефтегазового сектора и энергетики, а также задач МЧС, лесоохраны и поисково-спасательных операций. Беспилотник поможет решить задачи по контролю огромных периметров от хищений и незаконных проникновений, минимизировать стоимость мониторинга тысяч километров труб и ЛЭП, обеспечит поиск очагов возгорания и пропавших людей.



Аппарат с российским турбореактивным двигателем запускается с катапульты и возвращается при помощи парашютной системы. Он способен развивать скорость до 400 км/ч и оказываться в критической точке за считанные минуты, предоставляет чистую картинку в видимом и тепловом диапазонах днем и ночью, даже в условиях густого тумана, задымленности или абсолютной темноты, и автоматически удерживает фокус на объекте.



"Дельта" оснащена высокочувствительным тепловизором, оптической камерой и автоматом сопровождения цели (АСЦ), который при обнаружении подозрительных объектов, например, транспорта, фиксирует его и ведет до перехвата службой безопасности. Тепловизор покажет микроутечки нефти или перегрев изоляторов на ЛЭП. При срабатывании датчика давления на трубе, беспилотник отправляется туда немедленно и дает картинку аварии, а «умное зрение» гарантирует, что оператору не нужно вручную "вести" камеру - система сама захватывает динамичный объект (на дистанции до 300 м) и держит его в кадре. Камера гарантирует кристально чистое изображение



За один 40-минутный полет можно проинспектировать огромные участки линейной инфраструктуры (трубопроводы, дороги, линии электропередач), без необходимости перебазирования оператора. Данные передаются в режиме реального времени.

