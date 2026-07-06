Атака БПЛА вызвала пожар на промышленном предприятии в Калужской области

В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии в Калужской области произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники предприятия оперативно эвакуированы. Предварительно, пострадавших нет.

Глава региона уточнил, что силы ПВО уничтожили ночью 16 украинских беспилотников над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Мосальского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска.

В Минобороны РФ, всего за ночь регионами России сбито 519 украинских беспилотников. Дроны были уничтожены над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.