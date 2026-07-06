На "Иннопроме" представили беспилотный трамвай

В Екатеринбурге на международной выставке "Иннопром" представили двухсекционный низкопольный трамвай "Богатырь М", передает корреспондент Накануне.RU.

Уникальность новинки, разработанной ПК "Транспортные системы" (Москва), состоит в том, что трамвай можно оснастить беспилотной системой.

В основе вагона - уникальная низкопольная поворотная тележка собственной разработки и производства. Салон трамвая оснащен панорамным остеклением, системой климат-контроля, USB-розетками. В транспорте обновлен интерьер, улучшена световая схема.

После участия в выставке "Иннопром" трамвай будет проходить обкатку по маршруту Екатеринбург - Верхняя Пышма.

Напомним, что Минтранс РФ предложил включить Свердловскую область в число регионов, где в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) будет разрешено движение беспилотных трамваев. Предложение о введении ЭПР для беспилотных трамваев поступило в апреле 2026 года от губернатора Дениса Паслера. Первый в регионе беспилотный трамвай на базе модели "Львенок" (тоже разработка ПК "Транспортные системы") начал тестирование в конце 2025 года в депо межмуниципального трамвая Екатеринбург — Верхняя Пышма.

ЭПР для беспилотных трамваев действует в Москве и Санкт-Петербурге уже два года, однако трамваи не являются полностью автономными - в кабине обязательно присутствует водитель-испытатель, готовый перехватить управление. В Москве курсируют четыре "беспилотника" на базе трехсекционной модели "Витязь", а к концу десятилетия их число планируется увеличить до 400. В Санкт-Петербурге беспилотные трамваи пока не используются на линиях.