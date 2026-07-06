На карьере "Рамада" в Екатеринбурге утонул мужчина

В Екатеринбурге на местном карьере утонул человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел накануне на акватории карьера "Рамада" в уральской столице. Спасателями было обнаружено и извлечено из воды тело мужчины.

Личность погибшего сейчас устанавливается. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года на водоемах Уральского федерального округа утонули больше 100 человек. Между тем, в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области предупреждали об отсутствии безопасных водоемов для купания в регионе.