"Иннопром" в день визита Мишустина и Пашиняна начался с тщательного досмотра участников

В Екатеринбурге начинается промышленная выставка "Иннопром". Сегодня на пленарном заседании выступит премьер-министр России Михаил Мишустин. Также в "Экспо" соберутся коллеги главы российского правительства из соседних государств, среди которых – армянский премьер Никол Пашинян.

С утра всех посетителей и журналистов, прибывающих на территорию проведения форума, очень тщательно досматривают на входе. Проносить с собой нельзя очень многое: портативные зарядные устройства, вейпы, любые жидкости. К 8.20 закончились места в камере хранения, где можно было оставить запрещённые к проносу предметы, и гостям выставки стали предлагать либо выбросить всё, что нельзя взять с собой, либо оставить в машине на парковке.



"Наши сумки проверила служебная собака. Меня заставили отпить принесённый с собой в бутылках чай. Иностранцев не пускали с едой", - рассказала Накануне.RU посетитель "Иннопрома".



6 июля с 11 до 15 часов павильоны "Экспо-центра" будут закрыты для посещения. До и после этого времени по выставке можно гулять свободно.

Добавим, что утром в Свердловской области также объявили режим беспилотной опасности, из-за чего могут наблюдаться проблемы с мобильным интернетом.