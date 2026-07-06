Первый день "Иннопрома" в Екатеринбурге начался с беспилотной опасности

В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер.

Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.

Напомним, что сегодня стартует работа выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. На полях форума ожидается встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.