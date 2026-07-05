В Нижнем Новгороде спасатели эвакуируют 16 человек из застрявших кабинок канатной дороги

В Нижнем Новгороде спасатели эвакуируют пассажиров канатной дороги, соединяющей город с Бором. Из-за непогоды несколько кабинок застряли над Волгой, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По предварительным данным, в застрявших кабинках находились 16 человек, в том числе четверо детей. Угрозы их здоровью нет. На месте работают спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее региональное управление МЧС предупреждало, что во второй половине дня в Нижегородской области ожидаются сильные дожди, ливни и шквалистый ветер с порывами до 17–22 метров в секунду. В связи с непогодой экстренные службы оперативно выдвинулись к месту происшествия.