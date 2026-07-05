В Крыму продают топливо на 112 АЗС

Продажа топлива осуществляется в Республике Крым на 112 АЗС, сообщает ТАСС.

"Сегодня, 05.07.2026, заправка транспортных средств будет производиться на 112 АЗС", - говорится в сообщении.

Реестр АЗС, на которых производится отпуск топлива, размещен в социальных сетях.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Тем не менее, по его словам, "сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей", и это займет какое-то время. Он также сообщил, что "для наполнения внутреннего рынка в еще большем объеме" может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей.