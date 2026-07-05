Замминистра обороны Норвегии заявил, что страна не обещала поставлять ракеты Киеву

Заместитель министра обороны Норвегии Андреас Флом заявил, что страна не обещала поставлять ракеты Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на газету VG.

"Утверждение VG о том, что Норвегия взяла на себя обязательства по поставке и оплате ракет (Украине - прим. ТАСС), неверно", - приводит газета слова Флома.

По информации VG, Норвегия выразила готовность оплатить ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) в случае, если Киев будет способен их приобрести. Замминистра подчеркнул, что из-за глобального дефицита современного ПВО получение ракет стало сложной задачей.

Власти Украины регулярно просят своих партнеров увеличить поставки вооружений, в особенности ракет для систем ПВО. Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что украинские ракетные войска и артиллерия критически сильно зависят от поставок вооружения и боеприпасов от Запада.