Поездка в Екатеринбург станет первым визитом в Россию для Пашиняна после состоявшихся в Армении парламентских выборов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Екатеринбурге проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.



