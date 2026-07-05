Мишустин в Екатеринбурге проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Екатеринбурге проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.
Премьеры примут участие в XVI международной промышленной выставке "Иннопром".
Поездка в Екатеринбург станет первым визитом в Россию для Пашиняна после состоявшихся в Армении парламентских выборов.
Международная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступит Индонезия.