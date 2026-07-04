Григорий Иванов покинул пост президента ФК "Урал"

Григорий Иванов, с 2003 года занимавший пост президента футбольного клуба "Урал", покинул должность, сообщает пресс-служба екатеринбургской команды. Теперь он будет работать заместителем председателя Совета директоров ФК "Урал".



На этом посту он будет отвечать за стратегическое управление клубом.



Должность президента клуба упразднена. Директором ФК "Урал" назначен Роман Орещук. Ранее он занимал должность советника президента клуба. Теперь он будет отвечать за оперативную деятельность команды.



В пресс-службе отметили, что задача, стоящая перед "Уралом" на предстоящий сезон остаётся прежней — вернуться в Премьер Лигу, из которой команда вылетела два сезона назад.