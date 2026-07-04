Минобороны: Украина атаковала Россию ракетами "Фламинго"

Ночью Украина применила против России крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", реактивные системы залпового огня "Хаймарс" производства США, а также беспилотные летательные аппараты большой дальности. Об этом говорится в сообщении Минобороны.



В ходе отражения удара ночью и утром 4 июля 2026 года российскими средствами ПВО было сбито более 500 воздушных целей, в том числе: 10 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", 9 реактивных снарядов "Хаймарс" в Белгородской области, а также 494 беспилотных летательных аппарата большой дальности.