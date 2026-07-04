Демографический стандарт будет внедряться в рамках отраслевого Соглашение в агропромышленном комплексе Костромской области

Губернатор Костромской области Сергей Ситников определяет одним из главных направлений социальной политики региона поддержку семей с детьми, в том числе многодетных семей.

В подписанном департаментом АПК отраслевого соглашения с профсоюзами и объединением работодателей эта позиция стала важной составляющей.

Документ устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых и экономических отношений в агропромышленном комплексе Костромской области. Главными направлениями совместной работы на ближайшие три года станет создание условий для роста уровня жизни тружеников села, развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий, укрепление научного и кадрового потенциала отрасли.

Соглашением предусмотрено внедрение на предприятиях демографического стандарта.

Это меры поддержки, которые направлены на поддержку семей с детьми. В их числе - создание условий для работников, совмещающих работу и семейную жизнь (гибкий график, организация детских комнат), поддержка семей при рождении ребенка, внедрение программ здоровья, специальная поддержка беременных женщин и другие меры.

Демографические стандарты уже внедряют различные предприятия Костромской области, их результатом становится укрепление семейных ценностей, и как следствие, улучшение микроклимата в коллективах.

«В этом партнерстве заинтересованы все стороны процесса. Нам нужны успешные работодатели в агропромышленном комплексе, чтобы была устойчивая экономика региона и страны, а она заложена в развитии предприятий и благополучии сотрудников», – отметил директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Дмитрий Петрушин.

Стоит напомнить, что ранее заместитель директора направления «Социальные проекты», директор дивизиона семьи и демографии Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин отметил Костромскую область за вовлеченность в решение демографических задач и семейно-ориентированную политику