04 Июля 2026
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Демографический стандарт будет внедряться в рамках отраслевого Соглашение в агропромышленном комплексе Костромской области

Губернатор Костромской области Сергей Ситников определяет одним из главных направлений социальной политики региона поддержку семей с детьми, в том числе многодетных семей.

В подписанном департаментом АПК отраслевого соглашения с профсоюзами и объединением работодателей эта позиция стала важной составляющей.

(2026)|Фото: adm44.ru

Документ устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых и экономических отношений в агропромышленном комплексе Костромской области. Главными направлениями совместной работы на ближайшие три года станет создание условий для роста уровня жизни тружеников села, развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий, укрепление научного и кадрового потенциала отрасли.

Соглашением предусмотрено внедрение на предприятиях демографического стандарта.

Это меры поддержки, которые направлены на поддержку семей с детьми. В их числе - создание условий для работников, совмещающих работу и семейную жизнь (гибкий график, организация детских комнат), поддержка семей при рождении ребенка, внедрение программ здоровья, специальная поддержка беременных женщин и другие меры.

Демографические стандарты уже внедряют различные предприятия Костромской области, их результатом становится укрепление семейных ценностей, и как следствие, улучшение микроклимата в коллективах.

(2026)|Фото: adm44.ru

«В этом партнерстве заинтересованы все стороны процесса. Нам нужны успешные работодатели в агропромышленном комплексе, чтобы была устойчивая экономика региона и страны, а она заложена в развитии предприятий и благополучии сотрудников», – отметил директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Дмитрий Петрушин.

(2026)|Фото: adm44.ru

Стоит напомнить, что ранее заместитель директора направления «Социальные проекты», директор дивизиона семьи и демографии Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин отметил Костромскую область за вовлеченность в решение демографических задач и семейно-ориентированную политику

Теги: сергей ситников, демографический стандарт, апк, семейно-ориентированная политика, поддержка семей


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