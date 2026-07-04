На Земле происходит вторая по силе магнитная буря года

Вторая по силе магнитная буря года ударила по магнитосфере Земли. Уровень события классифицирован как G3.33.

"Поле Земли почти 24 часа держалось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришёл ещё вчера около 14 часов по московскому времени, но всё же уступило. Решающий перелом произошёл сегодня около полуночи, когда начался особенно быстрый рост параметров солнечного ветра, а кроме того резко сменился знак межпланетного магнитного поля. В сумме этих факторов хватило, чтобы запустить геомагнитное событие", - сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.



В масштабах года буря является второй по силе после очень крупного события 19-21 января уровня G4.67.

На Солнце сейчас наблюдается групп пятен под номером 4478, она стала второй по размеру за десятилетие, уступив лишь активной области 3664, наблюдавшейся в мае 2024 года, которая стала причиной самой сильной за 20 лет магнитной бури 11–12 мая того же года. На вспышечных графиках отмечается резкий рост активности, однако несмотря на размер и производительность этой области, сила и частота вспышек ниже прогнозируемых показателей.