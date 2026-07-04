Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге 10 автобусных маршрутов пустили в объезд

Из-за коммунальной аварии на сети водопровода изменены маршруты автобусов, двигавшихся по улицам Титова – Новинская в Екатеринбурге, сообщили в городской мэрии.

Маршруты автобусов № 42, 52, 57, 78 из города будут направлены по улицам: Титова - Ферганская – Патриса Лумумбы – Селькоровская – Новинская – далее по маршруту. В обратном направлении без изменений. Временно отменяется остановка "Вторчермет", вводятся остановки "Ферганская", "Поликлиника".

Маршруты автобусов № 62, 72, 67, 88, 91, 91м из города будут направлены по улицам: Титова – Ферганская – Патриса Лумумбы – Селькоровская – далее по маршруту. В обратном направлении без изменений. Временно отменяется остановка "Вторчермет", вводится остановка "Ферганская".