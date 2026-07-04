46-летний анапчанин задержан по подозрению в госизмене: передавал данные Украине

46-летний житель Анапы задержан по подозрению в госизмене. По данным Центра общественных связей ФСБ России, мужчина собирал данные о расположении подразделений Минобороны и объектов ТЭК в Краснодарском крае и другую информацию для ракетных атак Украины

Согласно материалам ФСБ, мужчина сам вышел на сотрудников спецслужб Украины для содействия в диверсионно-террористической деятельности.

Он собирал и передавал противнику сведения о расположении подразделений Министерства обороны РФ и объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Краснодарского края, фиксировал уровни радиосигналов в районах интересующих военных объектов для использования вооруженными силами Украины при планировании ракетно-бомбовых атак. Также он должен был собирать данные о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, организации охранных мероприятий и расположении объектов ПВО.