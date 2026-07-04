Топливный кризис: Значительная часть АЗС не работает в Новосибирской области

В Новосибирской области сложилась напряженная обстановка с обеспечением топливом. По словам заместителя губернатора Новосибирской области Олега Клемешова, значительная часть АЗС не работает, на работающих – наблюдаются очереди.

"Сегодня с 3 до 5 часов утра была обеспечена приоритетная заправка общественных, специальных, коммунальных служб, автомобилей скорой помощи, общественного транспорта на АЗС сети "Газпромнефть", - сообщил чиновник. Все оперативные службы и общественный транспорт в Новосибирской области работают в штатном режиме.

"Принято решение, что с 12 до 15 часов, в субботу 4 июля на девяти заправках сети "Газпромнефть" в Новосибирске, Бердске, Искитиме будет обеспечена приоритетная заправка экстренных служб, осуществляющих работу в круглосуточном режиме. Также в сети "Газпромнефть" с целью увеличения точек отпуска топлива возобновлена работа части безоператорных станций с дистанционным контролем возможных нарушений. Общественный транспорт и все коммунальные службы работают в штатном режиме. ", – отметил Олег Клемешов.

Накануне оперативный штаб региона определил временные интервалы для заправки спецтехники .Автовладельцев попросили пропускать машины "скорой помощи" вне очереди.