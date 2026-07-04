БПЛА вновь атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург подвергся массированной атаке БПЛА. По данным губернатора северной столицы Александра Беглова, удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет.



Он отметил, что на подлете к городу силами ПВО сбито 72 БПЛА, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.