Самолет "Победы" незапланированно сел в Перми из-за неисправности
Самолет авиакомпании "Победа" прервал полет из Москвы в Киров и совершил незапланированную посадку в Перми.
По данным Уральской транспортной прокуратуры, посадка прошла штатно сегодня в 11.00 местного времени.
Причиной отклонения от маршрута рейса ДР6809 стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна.
Транспортная прокуратура контролируют соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров, осуществляется мониторинг ситуации.