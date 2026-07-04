Самолет "Победы" незапланированно сел в Перми из-за неисправности

Самолет авиакомпании "Победа" прервал полет из Москвы в Киров и совершил незапланированную посадку в Перми.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, посадка прошла штатно сегодня в 11.00 местного времени.

Причиной отклонения от маршрута рейса ДР6809 стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна.



Транспортная прокуратура контролируют соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров, осуществляется мониторинг ситуации.