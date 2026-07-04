МИД РФ: Латвия и другие страны Балтии дают Украине коридоры для атак на Россию

Страны Балтии предоставляли воздушные коридоры для украинских атак вглубь России, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, ссылаясь на некие "верифицированные данные".

"Напомним, что у нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны", - сказал он агентству РИА Новости.

В последнее время в воздушном пространстве Прибалтики неоднократно фиксировались украинские беспилотники. При этом Эстония, Латвия и Литва официально заявляли, что не разрешали Украине использовать свои территории или воздушное пространство для атак на объекты в России.

Глава Морской коллегии России Николай Патрушев, отметил, что соседние государства принимают участие в атаках украинских дронов на российские порты на Балтике. По его словам, для успешного полета беспилотников необходимо тщательно планировать маршрут и получать одобрение от руководства стран, через воздушное пространство которых он пролегает.