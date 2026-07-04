На Алтае перевернулся автобус с 20 пассажирами, есть пострадавшие

В Каменском районе Алтайского края перевернулся автобус с 20 пассажирами, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Авария произошла сегодня в 04.25 местного времени на трассе "Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области". Водитель, мужчина 1967 года рождения, управляя микроавтобусом ГАЗ А65R52, двигался от села Луговое в направлении села Рыбное, не выбрал соответствующую траекторию при прохождении затяжного правого поворота, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левый кювет, с последующим опрокидыванием.

Пострадали две женщины 1975 и 1969 годов рождения, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Прокуратурой также проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию.