Крышу музея-панорамы в Севастополе, поврежденного беспилотником, будут обследовать в течение месяца

Не менее четырех недель продлится обследование крыши пострадавшего во время атаки БПЛА музея-панорамы "Оборона Севастополя". Об этом рассказал директор музея Михаил Смородкин.

Он уточнил, что четыре недели это предварительный срок и он может быть продлен. Первоочередной задачей является восстановление кровли здания, так как оно не защищено от осадков. Работы нужно провести в этом году, передает РИА Новости.

Директор музея рассказал, что прошлый ремонт панорамы занял два года и речь тогда шла об эксплуатируемом здании. Сейчас ситуация иная: серьезно повреждена крыша, зданию нанесен существенный ущерб, размер которого только предстоит оценить в рамках разработки научно-проектной документации.

Напомним, 10 июня украинский БПЛА ночью целенаправленно ударил по зданию Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". В здании начался серьезный пожар, который практически уничтожил великий шедевр Франца Рубо - круговую панораму, посвященную обороне города. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо чудом уцелели - они находились не в здании панорамы, а в другом филиале, где готовились к открытию выставки.

Это здание уже было повреждено 25 июня 1942 года при артобстреле фашистами. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. "После войны наши мастера совершили невозможное — фактически заново создали творческую копию шедевра.