В Свердловской области введен и сразу отменен режим "ракетная опасность"

Аналогичные ограничения введены в Пермском крае. Там также действует режим "Ковер"

Ракета была сбита на территории Удмуртии, сообщил глава республики. Пострадавших в результате ликвидации ракеты нет.

Спустя несколько минут режим был отменен.

Сирены разбудили жителей Екатеринбурга в 05:38. В регионе объявлен режим ракетной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер.



