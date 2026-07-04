В Свердловской области введен и сразу отменен режим "ракетная опасность"
Сирены разбудили жителей Екатеринбурга в 05:38. В регионе объявлен режим ракетной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер.
Спустя несколько минут режим был отменен.
Ракета была сбита на территории Удмуртии, сообщил глава республики. Пострадавших в результате ликвидации ракеты нет.
Аналогичные ограничения введены в Пермском крае. Там также действует режим "Ковер"
Порядок действий в случае объявления ракетной опасности:
- Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!
- Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив её руками.
- Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.
- Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.
- Находитесь в укрытии до звукового сигнала «Отбой опасности»
- Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.
- Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112.