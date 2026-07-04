Режим ракетной опасности повторно введен на Среднем Урале. Аэропорт Кольцово закрыт

На территории Свердловской области повторно введен режим ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор Денис Паслер в своих сциальных сетях. На улицах города вновь звучат сирены.

В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Росавиация ограничила работу аэропорта Кольцово.

Часом ранее режим ракетной опасности был введен на несколько минут и отменен после того, как ракету сбили на территории Удмуртии.

В случае объявления ракетной опасности порядок действий следующий: