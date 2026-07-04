Режим ракетной опасности повторно введен на Среднем Урале. Аэропорт Кольцово закрыт
На территории Свердловской области повторно введен режим ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор Денис Паслер в своих сциальных сетях. На улицах города вновь звучат сирены.
В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Росавиация ограничила работу аэропорта Кольцово.
Часом ранее режим ракетной опасности был введен на несколько минут и отменен после того, как ракету сбили на территории Удмуртии.
В случае объявления ракетной опасности порядок действий следующий:
- Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!
- Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив её руками.
- Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.
- Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.
- Находитесь в укрытии до звукового сигнала "Отбой опасности"
- Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.