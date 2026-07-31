01 Августа 2026
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: Reuters / Brian Snyder

Трамп заявил, что против передачи технологий производства Patriot кому-либо, включая Украину

Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами, что выступает против передачи технологий производства Patriot кому-либо, включая Украину, сообщают РИА Новости.

Его выступление транслировал аккаунт Белого дома в соцсети X.

"Нам нужно быть очень осторожными, позволяя кому-либо производить наше передовое оружие. Очень сложно передавать технологии такого уровня. Те, кому вы передаете технологии, также могут обернуться против вас. Это возможно", — предупредил он.

Дональд Трамп ранее заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставят ли Соединенные Штаты Украине такую лицензию. Эти слова прозвучали всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле отметили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Теги: Трамп, Украина, Зеленский, технологии производства Patriot


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