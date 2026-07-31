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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Диализный центр в Богдановиче не станет прерывать работу из-за подтопленного подвала

В Богдановиче не станут закрывать диализный центр "Diaverum" и перенаправлять пациентов в другие учреждения. К откачке воды из подвала, который затопило из-за паводка, уже приступили, а этажи, где находятся пациенты, продолжают работать в штатном режиме. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, по поручению министра Татьяны Савиновой, к решению вопроса подключился главный врач Богдановичской ЦРБ Кирилл Жолобов, администрация городского округа и профильные городские службы.

"Кирилл Валерьевич активно включился в работу, и в совместном взаимодействии всех служб удалось оперативно начать решать проблему. Хочу подчеркнуть: оказание медицинской помощи пациентам, включая процедуры гемодиализа, шло в штатном режиме и ни на минуту не прерывалось", — рассказала Татьяна Савинова.

Первый и второй этажи продолжали работать в штатном режиме, сегодня процедуру гемодиализа получили 16 пациентов, все коммуникации на рабочих этажах функционировали без сбоев. Что касается подтопленного подвала, в целях безопасности он был обесточен.

"Diaverum" оказывает помощь 54 пациентам из Богдановича, Сухого Лога, Пышмы, Ирбита и Камышлова. В случае необходимости их будут доставлять в диализные центры Каменска-Уральского, Асбеста и Екатеринбурга. Однако, на сегодняшний день, руководство центра в Богдановиче не распоряжалось о приостановке работы.

Устранением подтопления занимались специалисты МКП "Производственное объединение "Водоканал" Богдановича: на место были направлены три единицы специализированной техники, организована откачка воды. По итогам проведённых работ уровень воды снизился на 5 см, службы продолжают мониторинг обстановки и проведение работ.

Теги: Богданович, диализный центр, подтопление


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