В Перми проводят проверку из-за отмены рейса авиакомпании "Азимут" в Махачкалу
В Перми проводят проверку из-за отмены рейса в Махачкалу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Решение об отмене рейса принял авиаперевозчик - авиакомпания "Азимут".
Транспортной прокуратурой в здании аэровокзала организована работа мобильной приемной. Всем обратившимся даны исчерпывающие разъяснения положений действующего законодательства, приняты письменные заявления.
Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей.