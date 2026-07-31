В Перми проводят проверку из-за отмены рейса авиакомпании "Азимут" в Махачкалу

Транспортной прокуратурой в здании аэровокзала организована работа мобильной приемной. Всем обратившимся даны исчерпывающие разъяснения положений действующего законодательства, приняты письменные заявления. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей.

В Перми проводят проверку из-за отмены рейса в Махачкалу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.



