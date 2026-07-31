Генпрокуратура требует изъять у "Свидетелей Иеговы"* 123 объекта недвижимости

Генеральная прокуратура России подала иск в Кузьминский суд Москвы против организации "Свидетели Иеговы"*. Надзорный орган требует аннулировать 60 сделок по дарению и пожертвованию имущества. Речь идет о 123 объектах в разных регионах страны общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. Прокуроры считают, что организация пыталась скрыть активы от конфискации, переоформив их на иностранные структуры.

Ответчиками по делу проходят религиозные фонды из Австрии, Дании, Португалии, Испании, Нидерландов, Финляндии, Швеции и головной офис в США. В 2016-2017 годах российские отделения массово передавали им здания и земли. Прокуратура настаивает, что эти сделки были фиктивными и совершались лишь для того, чтобы имущество не перешло государству после ликвидации конфессии.

Всего ведомство планирует вернуть 63 здания и 60 земельных участков площадью 5,6 гектара. Для защиты активов прокуроры просят суд арестовать недвижимость, чтобы ее не успели перепродать. Напомним, в 2017 году Верховный суд РФ запретил деятельность организации и постановил обратить всю ее собственность в доход государства. Текущий иск направлен на возврат имущества, выведенного за границу накануне запрета.

* - организация признана экстремистской и запрещена в России.