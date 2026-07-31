Глава ЕК потребовала "молниеносной высылки" мигрантов из испанской Сеуты

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала немедленной высылки мигрантов из автономного города Сеута. Она связала миграционный кризис в испанском анклаве с преступными группировками, занимающимися ввозом нелегалов.

"Высылка должна быть молниеносной, как того требуют европейские правила", - написала она в X.

"Ситуация, которая видна на кадрах из Сеуты, недопустима. Мы не можем позволить прибывать в наш союз кому-либо, кто не соблюдает наши правила", - добавила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии потребовала, чтобы "организации, занимающиеся незаконной переправкой людей, были ликвидированы". Кроме того, она сообщила, что поручила еврокомиссарам разобраться с ситуацией, в том числе надавив на власти Марокко, чтобы они остановили поток мигрантов.

Напомним, испанское правительство ввело подразделения сухопутных войск в город Сеута на севере Африки. Военные помогают Гражданской гвардии сдерживать тысячи марокканских мигрантов, которые штурмуют границу по суше и вплавь. При попытке добраться до берега утонули минимум 19 человек.

Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал происходящее катастрофой и потребовал объявить чрезвычайное положение, так как центры для беженцев переполнены. Соседние страны бьют тревогу: премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что готова принять жесткие меры и даже приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией для защиты своих рубежей. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала всю Европу поддержать предложение властей Италии.