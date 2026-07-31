31 Июля 2026
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Фото: сайт хоккейного клуба &quot;Академия Михайлова&quot;

ХК "Медисин-Хат Тайгерс" подписали контракт с сыном губернатора Паслера

Хоккейный клуб "Медисин-Хат Тайгерс" подписал контракт с сыном губернатора Свердловской области Дениса Паслера – 18-летним защитником Денисом Паслером-младшим. Об этом сообщается на сайте команды. Контракт подписан в рамках стипендиальной программы WHL.

"Денис — крупный защитник с хорошими навыками катания в любом направлении. Он агрессивно перекрывает зоны, используя свой рост и физическую силу, хорошо защищает перед воротами и быстро и эффективно отбирает шайбу. Он также уверен в себе, чтобы подключаться к атакам и вносить свой вклад в нападение", — сказал помощник генерального менеджера Бобби Фокс.

Паслер был выбран во втором раунде драфта иностранных игроков CHL 2026 года. В сезоне 2025-26 спортсмен набрал 11 очков в 59 играх в MHL.

"В клубе "Тайгерс" рады приветствовать Дениса в своей организации и с нетерпением ждут его дальнейшего развития в составе растущего ядра молодых талантливых игроков "Медисин-Хат", — добавили в клубе.

Ранее мы писали, что Денис Паслер-младший продолжит свою хоккейную карьеру в Канаде. Весной прошлого года сын свердловского губернатора вернулся в Екатеринбург из США. Вскоре после этого он подписал контракт с командой Всероссийской хоккейной лиги из Тулы, а затем был включен в команду Молодежной хоккейной лиги.

Теги: Медисин-Хат Тайгерс, Денис Паслер, защитник, хоккейный клуб, контракт


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