В Тюмени уменьшился уровень воды в озере Оброчное

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о трансформации ситуации на озере Оброчное.

Уровень воды в нём был выше, чем в Туре. Во время объезда власти приняли решение сливать из озера воду. Вчера построили для этого дополнительную трубу и установили насос.

Благодаря принятым мерам уровень воды в озере снизился уже на 11 см. Объём водоёма большой, поэтому даже такое уменьшение существенно. Сейчас перепад между рекой и накопителем составляет 49 см.

"Продолжаем следить за обстановкой", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Ярковском округе.

"Уровень воды в Туре на утро пятницы поднялся на два сантиметра. Он составил 891 см. Судя по всему, это пик паводка, который прогнозировался как раз на 30 и 31 июля. Но волна паводка спускается вниз по течению. В Ярковском округе Тура уже ощутимо прибавила. Сегодня выехал туда, чтобы на месте проконтролировать, как ведется подготовка к паводку. Также внимательно следим за тем, как ведёт себя река Пышма в Тюменском округе. За сутки она прибавила 25 сантиметров. Общий уровень составляет 564 см", - сообщил губернатор Моор в соцсетях.

Отметим, что в регионе ранее был введен режим ЧС из-за паводка. Уровень воды в реках поднялся из-за обильных осадков в июне.