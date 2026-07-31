"До конца риски никто не понимает": СПЧ запросит разъяснения о правилах пользования Telegram

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) запросит у Росфинмониторинга и Минюста расширенные комментарии о правилах пользования Telegram после внесения его основателя Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

"Складывается впечатление, что до конца риски никто не понимает", - сказала она РИА Новости.

По словам Меркачевой, ограничения Росфинмониторинга касаются лично Дурова*, но не распространяются автоматически на созданную им платформу. Однако она призвала пользователей отказаться от подписки премиум и не отправлять "звезды" в Telegram. По мнению члена СПЧ, это может означать финансирование экстремистской деятельности, если они были посланы на аккаунт запрещенной террористической организации.

30 июля Росфинмониторинг внес основателя Telegram и соцсети "ВКонтакте" Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов. Ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Поводом стал отказ мессенджера удалить паблик и чат-бот, через которые, как считают силовики, украинские спецслужбы вербовали российскую молодежь. В международный розыск Дуров* пока не объявлен.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга