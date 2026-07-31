Гардероб Мии Уоллес из "Криминального чтива" продадут на аукционе

Аукционный дом Propstore выставит на торги костюм Мии Уоллес - героини Умы Турман из культового фильма Квентина Тарантино. Речь идет о простом наряде, в котором жена мафиози ходила в закусочную вместе с Винсентом Вегой. За 30 лет этот образ стал одним из самых узнаваемых символов кино 1994 года, пишет Weekend.

В лот входят белая приталенная рубашка и черные брюки от бренда Agnes B. Художница по костюмам Бетси Хайманн рассказала интересную деталь: ей пришлось укоротить брюки из-за высокого роста актрисы и нехватки денег на новые вещи. В итоге этот случайный ход задал моду на укороченные модели, которые в начале 90-х еще никто не носил. Рубашку для фильма также сшили по индивидуальному заказу.

Эксперты оценивают стоимость костюма в 15-30 тысяч долларов, хотя торги начнут с отметки 7,5 тысячи. Аукцион пройдет 26 августа в Лос-Анджелесе, в автомобильном музее Петерсена. Теперь фанаты фильма смогут выкупить часть истории мирового кинематографа.

Ранее аукционный дом Sotheby's установил мировой рекорд, продав скелет тираннозавра по кличке Гас за 50,13 млн долларов, что почти вдвое превысило стартовые прогнозы. Останки хищника, жившего 67 млн лет назад, нашел в 2021 году житель Южной Дакоты на своем участке.