Умер легендарный защитник "Милана" и сборной Италии Франко Барези

На 67-м году жизни скончался легендарный экс-футболист "Милана" и сборной Италии Франко Барези. Пресс-служба "Милана" подтвердила эту трагическую новость, сообщив, что Барези долгое время боролся с серьёзной болезнью.

Франко Барези родился 8 мая 1960 года. В 1978 году он подписал контракт с "Миланом", и с тех пор его карьера была неразрывно связана с этим клубом. На протяжении 19 лет, вплоть до 1997 года, Барези оставался верен "россонери", став одним из самых знаковых защитников в истории футбола.

В его активе шесть титулов чемпиона Италии и четыре победы в Суперкубке Италии. Наибольших успехов он добился в международных турнирах: трижды он поднимал Кубок Лиги чемпионов UEFA и один раз стал обладателем Суперкубка UEFA.

Барези провёл 81 матч за сборную Италии, став одним из ключевых игроков в её истории. В 1982 году он стал чемпионом мира, когда итальянская команда одержала победу на чемпионате мира в Испании. Кроме того, он завоевал серебряные медали на чемпионате мира 1994 года в США и бронзовые медали на чемпионате мира 1990 года в Италии.